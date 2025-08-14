Житомирское Полесье провело второй матч против Пакша в квалификации Лиги конференций. Украинская команда была на грани вылета из еврокубков.

Житомирское Полесье провело свою четвертую игру в Лиге конференций 2025-2026. Команда Руслана Ротаня сыграла ответный матч 3-го квалификационного раунда против Пакшу, сообщает 24 Канал.

Как сыграли первый матч?

Первая встреча в Прешове выдалась очень удачной для Полесья. "Волки" разгромили венгерского соперника со счетом 3:0, из-за чего стали явными фаворитами на выход в раунд плей-офф.

Единственной реальной проблемой для Ротаня была дисквалификация Михайличенко из-за красной карточки. На его место левого защитника вышел номинальный центрбек Крушинский.

Пакш – Полесье 2:1

Голы: Сабо, 39, Тот, 48 – Таллес, 90+5.

В отличие от первого матча, игра складывалась тяжело для обеих команд, что сначала было на руку Полесью. Соперники часто били по воротам, но в основном мимо плоскости.

Однако перелом в матче произошел перед перерывом, когда Пакш открыл счет. После подачи углового в штрафной площадке украинцев возникла суматоха, в результате которой Сабо первым сориентировался и пробил Волынца.

Этот мяч дал моральный буст Пакшу, который хозяева развили на старте второго тайма. Беде запустил в забегание Тота, тот продавил защитника Полесья и точно пробил в дальний угол.

У венгров был еще почти весь тайм, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. Пакш продолжил давить на ворота Полесья, но и житомирцы начали огрызаться.

Полумоменты имели Гайдучик и Андриевский, но все равно главной задачей гостей было удержание счета 0:2. Зато венгры чаще стали бить в сторону ворот Волынца.

Особенно острым был фланговый игрок Зеке, который чудом не поражал даже смогли отыграть один мяч. Йосефи зряче выстрелил издали, а Таллес был первым на добивании после сейва вратаря.

Поэтому Полесье попадает в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, что является последней стадией перед "этапом лиги". Там Полесье ждут матчи против представителя Серии А Фиорентины.