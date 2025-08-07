Полесье – Пакш 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58.

Матч состоялся в словацком городе Прешов на арене "Татран". Начало встречи пришлось на 21:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Яркая победа житомирцев

Уже в первом тайме украинская команда взяла игру под контроль. На 41-й минуте Крушинский блестяще обыграл соперника на фланге и отдал на Андриевского, который точно пробил в пустые ворота. Под занавес тайма, уже в компенсированное время, Бескоровайный удвоил преимущество, удачно сыграв после подачи Леднева со стандарта.

Во втором тайме Полесье не остановилось. На 59-й минуте Крушинский ассистировал Ледневу, который из-под защитника точно пробил в угол ворот. Пакш пытался ответить, но фантастический сейв Волынца на 79-й минуте сохранил ворота "сухими".

Венгры все же сумели забить, и гол Вечеи был отменен после просмотра VAR из-за нарушения правил в начале атаки. На последних минутах "волки" также заработали удаление и остались в меньшинстве.

Отметим, что второй матч команд в рамках квалификации Лиги конференций состоится 14 августа в 20:00 по киевскому времени.