Памятник украинскому голкиперу Степану Чубенко эвакуировали из Краматорска

Российская армия ежедневно бомбит прифронтовые города и села Украины. Под угрозой уничтожения оказался памятник украинскому патриоту Степану Чубенко.

Постамент украинскому голкиперу Степану Чубенко, которого пророссийские боевики убили в 2014 году, был эвакуирован из Сада Бернацкого в Краматорске. Памятник временно перевезли на Львовщину, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Донецкой ОВА.

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Карпаты будут хранить памятник Чубенко

Памятник Степану Чубенко будет храниться на базе львовских Карпат в селе Бартатов. После завершения действия военного положения постамент вернут в Краматорск.

Об этом в комментарии Суспільне Донбас сообщил директор по маркетингу Карпат Юрий Зелик.

Не планируем устанавливать. Он будет на ответственном хранении согласно договору между Краматорским советом и футбольным клубом Карпаты. Он (памятник – 24 Канал) уже в Бартатове,

– сказал Зелик.

Памятник Степану Чубенко / Фото Краматорского МВА

Кто такой Степан Чубенко