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Sport News 24 Футбол Памятник украинскому голкиперу Степану Чубенко эвакуировали из Краматорска
7 мая, 20:08
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Памятник украинскому голкиперу Степану Чубенко эвакуировали из Краматорска

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Памятник Степану Чубенко эвакуировали из Краматорска на Львовщину из-за угрозы уничтожения.
  • Постамент временно будут хранить на базе львовских Карпат, а после военного положения вернут в Краматорск.
  • Степан Чубенко был украинским патриотом, убитым в 2014 году пророссийскими боевиками, и посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Российская армия ежедневно бомбит прифронтовые города и села Украины. Под угрозой уничтожения оказался памятник украинскому патриоту Степану Чубенко.

Постамент украинскому голкиперу Степану Чубенко, которого пророссийские боевики убили в 2014 году, был эвакуирован из Сада Бернацкого в Краматорске. Памятник временно перевезли на Львовщину, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Донецкой ОВА.

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Карпаты будут хранить памятник Чубенко

Памятник Степану Чубенко будет храниться на базе львовских Карпат в селе Бартатов. После завершения действия военного положения постамент вернут в Краматорск.

Об этом в комментарии Суспільне Донбас сообщил директор по маркетингу Карпат Юрий Зелик.

Не планируем устанавливать. Он будет на ответственном хранении согласно договору между Краматорским советом и футбольным клубом Карпаты. Он (памятник – 24 Канал) уже в Бартатове,
– сказал Зелик.

Памятник Степану Чубенко / Фото Краматорского МВА

Кто такой Степан Чубенко

  • Степан Чубенко родился 11 ноября 1997 года в Краматорске. Учился в местной школе №12.
  • С детства увлекался спортом. Сначала занимался греко-римской борьбой, а затем футболом.
  • Парень играл за юношескую команду Авангард Краматорск и мечтал стать профессиональным футболистом.
  • В 2014 году Степан участвовал в проукраинских митингах. Когда город захватили пророссийские боевики, он рискуя собственной жизнью снял флаг так называемой "ДНР" с городской площади.
  • В июле 2014 года пророссийские боевики задержали Степана Чубенко, когда он на поезде ехал из Киева в Краматорск. У парня нашли сине-желтую ленту. Нелюди долго пытали 16-летнего юношу, а потом расстреляли.
  • Похоронили Степана Чубенко 8 ноября 2014 года. В его честь в Саду Бернацкого в Краматорске был установлен гранитный памятник. Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом "За мужество" III степени.