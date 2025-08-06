Донецкий клуб выйдет не в оптимальном составе на матч против вице-чемпионов Греции. Один из ведущих игроков атаки был вынужден остаться дома.

Донецкий Шахтер готовится к своему пятому матчу в квалификации Лиги Европы. К сожалению, к играм с Панатинаикосом "горняки" подойдут не в оптимальном составе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

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Что с Кевином?

Шахтер прибыл в Афины на матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ. Вместе с командой не было одного из ее лидеров Кевина, который не имел шансов сыграть в Греции.

22-летний бразильский вингер продолжает восстанавливаться от травмы. Кевин был вынужден пропустить и матч 1 тура УПЛ против Эпицентра, где его команда одержала тяжелую победу со счетом 1:0.

В этом сезоне бразилец был в огне в матчах Лиги Европы. В трех встречах Кевин записал на свой счет 4 гола и два ассиста. Игрок перебрался в Шахтер в январе 2024 года за 12 миллионов евро из Палмейраса.

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В 55-ти матчах Кевин забил 16 голов. Ожидается, что футболиста заменят Невертон или Педриньо. Напомним, что матч Панатинаикос – Шахтер начнется 7 августа в 21:00 по киевскому времени.

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сразится с Самсунспором. В случае неудачи Шахтер опустится в Лигу конференций и сыграет с неудачником пары Серветт – Утрехт.