Донецький Шахтар готується до свого п'ятого матчу у кваліфікації Ліги Європи. На жаль, до ігор з Панатінаїкосом "гірники" підійдуть не в оптимальному складі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Проблеми для Довбика: Рома хоче замінити українця зірковим нападником Шахтаря

Що з Кевіном?

Шахтар прибув у Афіни на матч 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ. Разом із командою не було одного з її лідерів Кевіна, який не мав шансів зіграти у Греції.

22-річний бразильський вінгер продовжує відновлюватися від травми. Кевін був вимушений пропустити і матч 1 туру УПЛ проти Епіцентру, де його команда здобула важку перемогу з рахунком 1:0.

Цього сезону бразилець був у вогні в матчах Ліги Європи. У трьох зустрічах Кевін записав на свій рахунок 4 голи та два асисти. Гравець перебрався у Шахтар у січні 2024 року за 12 мільйонів євро з Палмейраса.

Читайте також Журналіст назвав суму, яку клуб АПЛ пропонував за Різника

У 55-ти матчах Кевін забив 16 голів. Очікується, що футболіста замінять Невертон або Педріньо. Нагадаємо, що матч Панатінаїкос – Шахтар розпочнеться 7 серпня о 21:00 за київським часом.

Переможець пари вийде у раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де битиметься із Самсунспором. У разі невдачі Шахтар опуститься в Лігу конференцій та зіграє із невдахою пари Серветт – Утрехт.