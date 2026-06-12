Друг Папы Римского назвал человека, благодаря которому Лев XIV стал болельщиком Реала
Папа Римский Лев XIV стал болельщиком мадридского Реала и был удостоен звания почетного члена клуба. Во время своей поездки в Испанию понтифик привлек внимание спортивных СМИ неожиданными высказываниями о футболе.
Во время поездки в Мадрид Папа Римский не скрывал своих футбольных симпатий. Об этом пишет спортивное издание MARCA.
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Какое признание сделал Папа Римский?
Он неожиданно для всех заговорил о футболе и честно рассказал, какая команда ему нравится.
Это просто. Папа поддерживает все команды, но Прево (настоящее имя Папы при рождении — Роберт Прево – ) – за Реал,
– отметил Лев XIV.
По дороге в Барселону понтифик также с юмором прокомментировал визит в Каталонию: "Я "сливочный", поэтому здесь нужно быть осторожным",
За кого болеет Папа Римский: смотрите видео
Кто привил Папе любовь к "сливочным"?
Журналисты MARCA выяснили, что футбольные вкусы Папы сформировались благодаря испанскому монаху Мигелю Анхелю Мартину из Вальядолида. Они вместе работали в Риме в течение 12 лет (с 2001 по 2013 год).
По словам Мигеля Анхеля, в родном для Папы Чикаго футбол не был популярен. Однако во время совместной работы в Италии Роберт Прево сначала увлекся римской Ромой, а впоследствии, под влиянием коллеги, стал фанатом испанского гранда.
Я болею за Реал из-за Мигеля Анхеля,
– приводит издание слова понтифика, которые он сказал спустя годы общения.
Помимо европейского футбола, Лев XIV также интересуется американским бейсболом, в частности поддерживает команду Чикаго Уайт Сокс, а в свободное время любит играть в теннис.
Какова реакция Реала и Флорентино Переса на признание Папы Римского?
Руководство мадридского гранда мгновенно отреагировало на его симпатии.
Папа Лев XIV вместе с Флорентино Пересом на стадионе Сантьяго Бернабеу / Фото REALMADRID.COM
Переизбранный президент клуба Флорентино Перес провел личную встречу с понтификом и подготовил несколько подарков:
Вручил Папе именную игровую футболку Реала.
Официально сделал Льва XIV почетным членом клуба.
Запустил в продажу эксклюзивную серию футболок в честь Папы.