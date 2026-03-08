Скандал на Паралимпиаде-2026: украинской чемпионке сделали замечание из-за сережек "Stop War"

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от организаторов Паралимпиады-2026 из-за сережек с надписью "Stop War". Это якобы нарушает регламент соревнований.

На Паралимпийских играх-2026 произошел новый резонансный эпизод, связанный с символической поддержкой Украины. Нашей парабиатлонистке сделали замечание из-за антивоенной надписи на серьгах, информирует "Суспільне Спорт".

Как объяснили запрет?

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала, что представители организаторов обратили внимание на ее серьги с надписью "Stop War", в которых она выступала на соревнованиях. Спортсменке объяснили, что подобные надписи могут нарушать регламент международных стартов.

По словам Кононовой, ей сообщили, что такие элементы экипировки с политическими или общественными лозунгами на официальных стартах не разрешены правилами. Поэтому после этого спортсменка сменила украшения на другие патриотические серьги без надписи.

Украинка продолжила выступление и получила медаль

Несмотря на ситуацию с замечанием, Кононова продолжила выступления на Играх и показала высокие результаты. В частности, украинка стала чемпионкой в спринте среди спортсменок в классе стоя, а также получила бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

Для опытной парабиатлонистки это особенно знаковые награды – предыдущее паралимпийское золото она выигрывала еще на Играх 2014 года.

Другие скандалы на Паралимпиаде-2026