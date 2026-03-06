Иран отказался от участия в Паралимпийских играх
- Иран отказался от участия в зимних Паралимпийских играх-2026 из-за сложной ситуации с безопасностью и проблем с логистикой.
- Участие Ирана в чемпионате мира по футболу-2026 может быть под вопросом из-за политической и военной эскалации на Ближнем Востоке.
Иран официально отказался от участия в Паралимпиаде. На фоне эскалации на Ближнем Востоке под сомнением оказалось и выступление страны на чемпионате мира по футболу.
Иран не будет участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, которые состоятся в Италии. Об этом сообщили на сайте Международного паралимпийского комитета.
Смотрите также ФИФА в панике: Иран может не поехать на чемпионат мира-2026 из-за войны
Почему Иран не выступит на Паралимпиаде-2026?
Причиной стала сложная ситуация с безопасностью и проблемы с логистикой для спортсменов.
По словам представителей МПК, иранская сторона объяснила решение невозможностью гарантировать безопасную дорогу делегации на соревнования. Из-за напряженной ситуации в регионе возникли проблемы с перелетами и передвижением спортсменов.
В целом конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на ряд международных спортивных событий. Некоторые турниры были перенесены или отменены, а участие спортсменов в крупных соревнованиях оказалась под угрозой из-за закрытия воздушного пространства и перебоев с транспортом.
Кто должен был представлять Иран на Паралимпийских играх?
Предварительно должен был принять участие в Паралимпиаде только один иранский спортсмен – лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи. Он был заявлен на мужской классический спринт стоя и интервальный забег классическим стилем на 10 километров. Эти соревнования состоятся 10 и 11 марта.
Это действительно разочарование для мирового спорта, и особенно для Абульфазла, что он не может безопасно поехать, чтобы принять участие в своих третьих зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине 2026 года,
– заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Под вопросом и участие Ирана на ЧМ-2026
- Политическая и военная эскалация также повлияла на футбольные перспективы страны. По сообщению Sky Sports, участие Ирана в чемпионате мира-2026 может быть под вопросом.
- Иранская сборная уже квалифицировалась в финальную часть турнира, который будут принимать США, Канада и Мексика. Впрочем, из-за конфликта и напряженных отношений со странами-организаторами в футбольной федерации Ирана допускают возможность отказа от турнира.
- Если это произойдет, это может стать беспрецедентным случаем в истории чемпионатов мира, ведь раньше ни одна сборная не отказывалась от участия в финальной части турнира после полученной путевки.