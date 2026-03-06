Иран отказался от участия в Паралимпийских играх

Иран официально отказался от участия в Паралимпиаде. На фоне эскалации на Ближнем Востоке под сомнением оказалось и выступление страны на чемпионате мира по футболу.

Иран не будет участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, которые состоятся в Италии. Об этом сообщили на сайте Международного паралимпийского комитета.

Почему Иран не выступит на Паралимпиаде-2026?

Причиной стала сложная ситуация с безопасностью и проблемы с логистикой для спортсменов.

По словам представителей МПК, иранская сторона объяснила решение невозможностью гарантировать безопасную дорогу делегации на соревнования. Из-за напряженной ситуации в регионе возникли проблемы с перелетами и передвижением спортсменов.

В целом конфликт на Ближнем Востоке уже повлиял на ряд международных спортивных событий. Некоторые турниры были перенесены или отменены, а участие спортсменов в крупных соревнованиях оказалась под угрозой из-за закрытия воздушного пространства и перебоев с транспортом.

Кто должен был представлять Иран на Паралимпийских играх?

Предварительно должен был принять участие в Паралимпиаде только один иранский спортсмен – лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи. Он был заявлен на мужской классический спринт стоя и интервальный забег классическим стилем на 10 километров. Эти соревнования состоятся 10 и 11 марта.

Это действительно разочарование для мирового спорта, и особенно для Абульфазла, что он не может безопасно поехать, чтобы принять участие в своих третьих зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине 2026 года,

– заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Под вопросом и участие Ирана на ЧМ-2026