Украина неожиданно вылетела из топ-3 медального зачета Паралимпиады

Сборная Украины потеряла место в тройке медального зачета на зимних Паралимпийских играх-2026. Сейчас "сине-желтые" опустились на пятую позицию.

Украинская команда провела 10 марта без медалей, что сказалось на ее позициях в общем зачете. Конкуренты воспользовались шансом и подвинули "сине-желтых" несколько вниз турнирной таблицы Паралимпиады, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026

Как изменился медальный зачет Паралимпиады-2026?

После нескольких успешных дней на зимних Паралимпийских играх-2026 украинская сборная потеряла место среди трех лучших команд. Сейчас наша команда опустилась на пятую позицию.

Лидерство удерживает Китай, тогда как на второе место поднялась Австрия, которая уже имеет четыре золотые медали.

Плотность результатов в верхней части таблицы остается высокой, поэтому ситуация может измениться уже после следующих стартов.

Украина ранее была среди лидеров

На старте зимних Паралимпийских игр-2026 сборная Украины демонстрировала мощные результаты. Благодаря удачным выступлениям в парабиатлоне и лыжных дисциплинах "сине-желтые" некоторое время находились среди лидеров медального зачета.

Украинские спортсмены регулярно поднимались на подиумы, что позволило команде даже возглавлять таблицу в начале соревнований. Однако несколько дней без золотых медалей дали шанс конкурентам сократить отставание и изменить расклад сил в общем зачете.

Успехи Украины на Паралимпиаде-2026