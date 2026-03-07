Украинец продемонстрировал идеальную работу на огневых рубежах и быстро передвигался по дистанции. Поэтому на финише "привез" ближайшему преследователю почти 10 секунд, сообщает 24 Канал.

Как выступили украинцы в мужском спринте в парабиатлоне на Паралимпиаде-2026?

Тарас Радь стартовал в группе сильнейших и оправдал ожидания: ни одной ошибки на стрельбе и уверенный темп позволили нашему соотечественнику получить второе паралимпийское золото в своей карьере. Теперь он чемпион не только Пхенчхана-2018, но и Милана-2026.

Совсем немножко не хватило до пьедестала почета Василию Кравчуку. Он тоже блестяще справился с 10 мишенями, но проиграл ходом двум китайцам.

Александр Алексик завершил соревнования на 9-ом месте, Павел Баль стал 12-ым, а Григорий Шимко замкнул топ-15.

Как выглядит медальный зачет Паралимпиады-2026 после победы Украины в парабиатлоне?

Как пишет сайт Паралимпиады, кроме нашей команды, золотые награды успели завоевать представители Соединенных Штатов, Германии и Швеции. А у Австрии уже два золота.

Поэтому Украина пока занимает четвертое место медального зачета, деля его с другой сине-желтой сборной – шведской.