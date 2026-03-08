На старт дистанции с четырьмя огневыми рубежами для спортсменок в положении стоя, кроме Кононовой, вышли еще три украинки. Но только Александра заехала в медали, сообщает 24 Канал.
Как выступили украинки в индивидуальной гонке Паралимпиады?
Александра Кононова допустила лишь один промах на огневых рубежах – промах во время первой стрельбы перечеркнул надежды на победу, но не помешал финишировать в лидирующей тройке.
Обидно за Людмилу Ляшенко – призер спринта дважды не попала в мишень и заняла четвертое место, не дотянувшись до пьедестала почета как раз на одну минуту, заработанную штрафом.
Ирина Буй с тремя неточными выстрелами завершила гонку на 7-ой позиции. Богдана Конашук промахнулась четыре раза и стала 9-й в итоговом протоколе.
Где Украина в медальном зачете?
Китай довел количество золотых медалей до шести, поэтому обогнал сборную Украины в борьбе за первую строчку. У представителей Поднебесной 14 наград, в то время как у нас 8, из которых три золотые.
8 марта украинцы также выступают в парабиатлоне среди спортсменов с поражением зрения.