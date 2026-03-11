"Это просто уродство": россияне устроили истерику на Паралимпиаде-2026

На Паралимпиаде-2026 вспыхнул скандал вокруг российского гимна. Поведение иностранных спортсменов во время награждения вызвало настоящую истерику у представителей России.

На зимних Паралимпийских играх-2026 снова возник резонанс из-за российской символики. Тренера Татьяну Тарасову разозлила реакция соперников во время исполнения гимна России, пишет ТАСС.

Смотрите также Немцы поставили на место и унизили россиян во время Паралимпиады: что произошло

Почему возник скандал?

Скандал произошел во время церемонии награждения в парагорнолыжном спорте. После победы россиянки Варвары Ворончихиной на пьедестале почета впервые за много лет на Паралимпиаде прозвучал гимн России.

В этот момент немецкая спортсменка Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн демонстративно отвернулись от российского флага. Они также не сняли головные уборы и держались в стороне от российских спортсменов во время совместных фото.

Кацмайер объяснила свою позицию тем, что считает решение допустить россиян к Играм под собственным флагом и гимном политически неприемлемым, особенно учитывая войну России против Украины.

Россияне взорвались возмущением

Такой жест спортсменов вызвал резкую реакцию в России. Представители российской власти и пропагандисты назвали поведение немцев оскорбительным и обвинили их в "русофобии".

В частности, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала поступок немецких спортсменов уродливым.

Взять и не снять шапку по отношению к другим паралимпийцам – это просто уродство. Это же паралимпийцы – у них у каждого такая тяжелая судьба. И как это возможно, имея хоть какую-то культуру, еще чего-то говорить. Это просто отвратительно. Когда ты делаешь свое дело, побеждаешь, тебе уже не так важно, кто станет на пьедестал. Конечно, нашу страну не любят, ее отстранили, и до сих пор нет заявления, что мы вернемся с августа,

– сказала Тарасова.

В то же время сам факт звучания российского гимна на Играх уже вызвал широкую дискуссию. Ведь он прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года после длительных ограничений по использованию российской символики на международных соревнованиях.

Что известно о допуске России на Паралимпиаду-2026?