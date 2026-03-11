"Це просто потворство": росіяни влаштували істерику на Паралімпіаді-2026

На Паралімпіаді-2026 спалахнув скандал довкола російського гімну. Поведінка іноземних спортсменів під час нагородження викликала справжню істерику у представників Росії.

На зимових Паралімпійських іграх-2026 знову виник резонанс через російську символіку. Тренерку Тетяну Тарасову розлютила реакція суперників під час виконання гімну Росії, пише ТАСС.

Дивіться також Німці поставили на місце та принизили росіян під час Паралімпіади: що сталося

Чому виник скандал?

Скандал стався під час церемонії нагородження у парагірськолижному спорті. Після перемоги росіянки Варвари Ворончихіної на п'єдесталі пошани вперше за багато років на Паралімпіаді пролунав гімн Росії.

У цей момент німецька спортсменка Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися від російського прапора. Вони також не зняли головні убори та трималися осторонь російських спортсменів під час спільних фото.

Кацмайєр пояснила свою позицію тим, що вважає рішення допустити росіян до Ігор під власним прапором і гімном політично неприйнятним, особливо з огляду на війну Росії проти України.

Росіяни вибухнули обуренням

Такий жест спортсменів викликав різку реакцію у Росії. Представники російської влади та пропагандисти назвали поведінку німців образливою та звинуватили їх у "русофобії".

Зокрема, тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала вчинок німецьких спортсменів потворним.

Взяти і не зняти шапку по відношенню до інших паралімпійців – це просто потворство. Це ж паралімпійці – у них у кожного така важка доля. І як це можливо, маючи хоч якусь культуру, ще чогось говорити. Це просто огидно. Коли ти робиш свою справу, перемагаєш, тобі вже не так важливо, хто стане на п'єдестал. Звичайно, нашу країну не люблять, її відсторонили, і досі немає заяви, що ми повернемося із серпня,

– сказала Тарасова.

Водночас сам факт звучання російського гімну на Іграх уже спричинив широку дискусію. Адже він пролунав на Паралімпіаді вперше з 2014 року після тривалих обмежень щодо використання російської символіки на міжнародних змаганнях.

Що відомо про допуск Росії на Паралімпіаду-2026?