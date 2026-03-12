Спортсмены массово падают на трассах: на Паралимпиаде возникла неожиданная проблема

На Паралимпиаде-2026 разгорелся громкий скандал из-за погодных условий. Спортсмены заявляют, что трассы стали опасными из-за нехватки снега и резкого потепления.

Участники зимних Паралимпийских игр открыто раскритиковали организаторов из-за состояния трасс. По их словам, из-за теплой погоды и искусственного покрытия соревнования превращаются в опасное испытание, пишет The Guardian.

Смотрите также Чемпионка Паралимпиады призналась, что была изнасилована за две недели до получения "золота"

Почему возникла проблема?

Соревнования проходят в районе Кортины д'Ампеццо, где организаторы столкнулись с аномально теплой погодой. Из-за этого естественного снега почти нет, а трассы пришлось формировать преимущественно из искусственного покрытия.

Некоторые участники заявили, что покрытие стало слишком твердым и скользким. В результате во время тренировок и стартов произошло немало падений, что вызвало волну критики среди спортсменов.

Один из участников назвал ситуацию "шуткой", отметив, что организаторы должны были лучше учесть погодные риски.

Организаторов обвиняют в неудачном планировании

Спортсмены и тренеры считают, что проблема возникла из-за неудачного планирования календаря соревнований. Потепление в конце зимы в этом регионе Италии случается регулярно, однако организаторы не смогли полностью подготовиться к таким условиям.

Несмотря на критику, организаторы уверяют, что делают все возможное, чтобы улучшить состояние трасс. Они продолжают использовать снежные пушки и технику для уплотнения покрытия.

Впрочем, дискуссия вокруг условий проведения соревнований только набирает обороты, а часть спортсменов уже заявила, что безопасность участников должна быть главным приоритетом на Паралимпиаде.

Скандалы на Паралимпиаде-2026