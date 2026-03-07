"Заставили снять флаг Украины": Сушкевич рассказал об абсурдных запретах на Паралимпиаде-2026
- Украинский паралимпийский комитет столкнулся с требованием снять флаг с национальным орнаментом, который уже использовался на трех предыдущих Паралимпиадах, из-за несоответствия несуществующим правилам размещения.
- Украинская делегация бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за участия России и Беларуси, однако украинский флаг все же был продемонстрирован организаторами.
Паралимпийские игры 2026 продолжают нас удивлять неожиданными решениями. После допуска России и разрешения их символики, запрета украинской формы теперь возник новый спор из-за запрета украинского флага.
Во время подготовки к соревнованиям украинская паралимпийская команда столкнулась с недоразумением относительно размещения национального флага. Об этом в интервью Футбол 24+ рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
Какая история с флагом Украины на Паралимпиаде-2026?
Украинский флаг с национальным орнаментом, который уже присутствовал на трех Паралимпиадах без замечаний, сначала согласовали повесить на фасаде дома, где проживает команда.
Мы спросили, можно ли повесить. "Да, вешайте, все нормально", – ответили. Через пол дня организаторы подошли и потребовали снять флаг. "Почему? – спросили мы. – Ну, не так повесили, как надо,
– рассказал Сушкевич.
Оказалось, что в регламенте не было конкретных правил относительно способа размещения флага, однако организаторы настаивали на изменении.
После трех дней обсуждений они нашли для флага новое место – сбоку здания, так что он стал менее заметным.
Печально,
– прокомментировал президент НКУ.
Что известно флаг Украины на открытии Паралимпиады-2026?
- На зимних Паралимпийских играх украинская делегация полностью бойкотировала церемонию открытия из-за участия представителей России и Беларуси с государственной символикой.
- Национальный паралимпийский комитет Украины еще до начала игр призвал организаторов не использовать государственный флаг Украины во время церемонии.
Несмотря на это, во время открытия организаторы вынесли украинский флаг, демонстрируя его среди флагов других стран.
- По информации France 24, выход российских спортсменов под собственным флагом впервые с 2014 года сопровождался освистыванием трибун.