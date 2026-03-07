"Заставили снять флаг Украины": Сушкевич рассказал об абсурдных запретах на Паралимпиаде-2026

Паралимпийские игры 2026 продолжают нас удивлять неожиданными решениями. После допуска России и разрешения их символики, запрета украинской формы теперь возник новый спор из-за запрета украинского флага.

Во время подготовки к соревнованиям украинская паралимпийская команда столкнулась с недоразумением относительно размещения национального флага. Об этом в интервью Футбол 24+ рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Какая история с флагом Украины на Паралимпиаде-2026?

Украинский флаг с национальным орнаментом, который уже присутствовал на трех Паралимпиадах без замечаний, сначала согласовали повесить на фасаде дома, где проживает команда.

Мы спросили, можно ли повесить. "Да, вешайте, все нормально", – ответили. Через пол дня организаторы подошли и потребовали снять флаг. "Почему? – спросили мы. – Ну, не так повесили, как надо,

– рассказал Сушкевич.

Оказалось, что в регламенте не было конкретных правил относительно способа размещения флага, однако организаторы настаивали на изменении.

После трех дней обсуждений они нашли для флага новое место – сбоку здания, так что он стал менее заметным.

Печально,

– прокомментировал президент НКУ.

