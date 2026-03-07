Насилие, смерть, ампутация: история украинки, которая выиграла золото на Паралимпиаде для США

Американка украинского происхождения Оксана Мастерс получила первую золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде-2026. Однако ее жизненный путь далеко не такой радостный – он полон трагических событий.

Ее историю о борьбе с физическими недостатками, непростое детство и невероятную силу духа, которая помогла достичь мирового признания, расскажет 24 канал.

Смотрите также Зимняя Паралимпиада-2026: важные даты и место проведения соревнований в Италии

Как Оксана Мастерс попала в США?

Оксана Александровна Бондарчук родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, Украина, через три года после Чернобыльской катастрофы.

Из-за облучения она имела несколько врожденных пороков: одна нога была короче другой из-за тибиальной гемиелии, в икрах не хватало опорных большеберцовых костей, пальцы рук срослись, а больших пальцев не было, зато на каждой ноге было по шесть пальцев.

Биологические родители отказались от ребенка, и она сначала попала в детский дом, а впоследствии еще дважды меняла интернаты, где находилась до семи лет.

В 7 лет ее удочерила 43-летняя американка Гей Мастерс, логопед по специальности, и забрала в США. Там Оксана провела несколько месяцев в больницах, потеряла обе ноги из-за состояния здоровья и сейчас пользуется протезами; за жизнь ей сделали десять операций.

Оксана Мастерс / Фото The Guardian

Какая история случилась с Оксаной Мастерс в детстве?

В детских домах подвергалась насилию со стороны мужчин, иногда несколько раз в день, в то время как женщины-работницы делали вид, что ничего не замечают.

В одном из интернатов она стала свидетелем гибели своей лучшей подруги Ланы. Однажды ночью девушки тихо вышли искать еду, но Оксана поскользнулась и ударилась о стул. Мужчины услышали шум и нашли Лану. Оксане удалось спрятаться, однако она слышала, как ее подругу били шесть раз, и Лана погибла от полученных травм.

Дети постоянно страдали от голода и истощения.

Какие достижения имеет Мастерс в спорте?