Насилие, смерть, ампутация: история украинки, которая выиграла золото на Паралимпиаде для США
- Оксана Мастерс, американка украинского происхождения, выиграла золото в биатлоне на Паралимпиаде-2026, но ее путь к успеху был полон трагических событий и физических испытаний.
- Она пережила насилие в детских домах Украины, была удочерена американкой, потеряла обе ноги из-за здоровья, и стала паралимпийской чемпионкой с медалями в различных видах спорта, включая греблю и лыжные гонки.
Американка украинского происхождения Оксана Мастерс получила первую золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде-2026. Однако ее жизненный путь далеко не такой радостный – он полон трагических событий.
Как Оксана Мастерс попала в США?
Оксана Александровна Бондарчук родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, Украина, через три года после Чернобыльской катастрофы.
Из-за облучения она имела несколько врожденных пороков: одна нога была короче другой из-за тибиальной гемиелии, в икрах не хватало опорных большеберцовых костей, пальцы рук срослись, а больших пальцев не было, зато на каждой ноге было по шесть пальцев.
Биологические родители отказались от ребенка, и она сначала попала в детский дом, а впоследствии еще дважды меняла интернаты, где находилась до семи лет.
В 7 лет ее удочерила 43-летняя американка Гей Мастерс, логопед по специальности, и забрала в США. Там Оксана провела несколько месяцев в больницах, потеряла обе ноги из-за состояния здоровья и сейчас пользуется протезами; за жизнь ей сделали десять операций.
Оксана Мастерс / Фото The Guardian
Какая история случилась с Оксаной Мастерс в детстве?
В детских домах подвергалась насилию со стороны мужчин, иногда несколько раз в день, в то время как женщины-работницы делали вид, что ничего не замечают.
В одном из интернатов она стала свидетелем гибели своей лучшей подруги Ланы. Однажды ночью девушки тихо вышли искать еду, но Оксана поскользнулась и ударилась о стул. Мужчины услышали шум и нашли Лану. Оксане удалось спрятаться, однако она слышала, как ее подругу били шесть раз, и Лана погибла от полученных травм.
Дети постоянно страдали от голода и истощения.
Какие достижения имеет Мастерс в спорте?
- Первая крупная победа Оксаны состоялась в 2010 году на престижном американском турнире CRASH-B Sprints, где она установила мировой рекорд.
- В следующем году она заняла второе место на отборочных соревнованиях к Чемпионату мира по гребле среди спортсменов с недостатками.
В 2012 году получила бронзу на Паралимпийских играх в Лондоне, а в следующем году – на Кубке мира по гребле, пишет BBC.
Не ограничиваясь греблей, она начала заниматься лыжными гонками и на Паралимпиаде в Сочи выиграла бронзу в гонке на 5 километров.
Через четыре года в Пхеньяне Мастерс стала паралимпийской чемпионкой: золото в лыжном спринте, серебро в биатлоне на 6 километров и бронзу в лыжной гонке на 12 километров.