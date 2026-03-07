Її історію про боротьбу з фізичними вадами, непросте дитинство та неймовірну силу духу, яка допомогла досягти світового визнання, розповість 24 канал.

Як Оксана Мастерс потрапила у США?

Оксана Олександрівна Бондарчук народилася у 1989 році в місті Хмельницький, Україна, через три роки після Чорнобильської катастрофи.

Через опромінення вона мала кілька вроджених вад: одна нога була коротшою за іншу через тибіальну гемієлію, у литках бракувало опорних великогомілкових кісток, пальці рук зрослися, а великих пальців не було, натомість на кожній нозі було по шість пальців.

Біологічні батьки відмовилися від дитини, і вона спочатку потрапила до дитячого будинку, а згодом ще двічі змінювала інтернати, де перебувала до семи років.

У 7 років її удочерила 43-річна американка Гей Мастерс, логопед за фахом, і забрала до США. Там Оксана провела кілька місяців у лікарнях, втратила обидві ноги через стан здоров'я та зараз користується протезами; за життя їй зробили десять операцій.

Оксана Мастерс / Фото The Guardian

Яка історія трапилася з Оксаною Мастерс у дитинстві?

В дитячих будинках зазнавала насильства з боку чоловіків, іноді кілька разів на день, у той час як жінки-працівниці робили вигляд, що нічого не помічають.

В одному з інтернатів вона стала свідком загибелі своєї найкращої подруги Лани. Одної ночі дівчата тихо вийшли шукати їжу, але Оксана послизнулася та вдарилася об стілець. Чоловіки почули шум і знайшли Лану. Оксані вдалося сховатися, проте вона чула, як її подругу били шість разів, і Лана загинула від отриманих травм.

Діти постійно страждали від голоду та виснаження.

Які досягнення має Мастерс у спорті?