МПК "разочарован", что открытие Паралимпиады бойкотируют из-за России

Уже 14 стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр-2026. В Международном паралимпийском комитете прокомментировали реакцию государств и ситуацию, сложившуюся вокруг события.

МПК выразил разочарование из-за бойкотов церемонии открытия Паралимпийских игр со стороны некоторых национальных команд. Сообщают РосСМИ.

Как прокомментировал МПК бойкот открытия Паралимпиады?

По словам директора по коммуникациям МПК Крейга Спенса, национальные паралимпийские комитеты не обязаны участвовать в церемонии открытия, поскольку существует ряд причин, по которым делегации могут отсутствовать.

В прошлом году несколько национальных паралимпийских комитетов сообщили МПК о своей неявке по причинам, связанных с результатами соревнований – спортсмены в четырех из шести видов спорта должны были выступать на следующее утро, начиная с 9:30,

– заявил Спенс в комментарии российскому агентству.

Что сказал МОК о перемирии во время Паралимпиады?

Международный олимпийский комитет заявил, что спорт должен оставаться символом надежды и единства в мире, который переживает конфликты, потери и политические противоречия.

Именно идея мирного соперничества лежит в основе олимпийского движения и его главных принципов.

Как глобальная организация они постоянно работают в сложном политическом контексте. Во время каждых Олимпийских игр МОК сталкивается с последствиями мировых событий, однако его главная миссия – сохранять глобальную спортивную платформу, которая объединяет спортсменов независимо от их происхождения.

В то же время МОК, даже имея статус постоянного наблюдателя при ООН, не имеет механизмов для обеспечения выполнения этой резолюции. Это полностью в пределах компетенции системы ООН,

– говорится в заявлении.

В связи с этим МОК обратился к государствам-членам ООН с призывом поддержать спортсменов, которые квалифицировались на Зимние Паралимпийские игры 2026, и обеспечить им безопасный путь к местам проведения соревнований в Милан и Кортина-д'Ампеццо, особенно для тех, кто может пострадать от современных конфликтов, информирует МОК.

Кто бойкотирует открытие Паралимпиады?