Мужчина имел непростую судьбу, но справился с вызовами и уже переписал историю украинского паралимпийского спорта. Сейчас он отправляется на свою третью Паралимпиаду за четыре года, пишет "Трибуна".
Почему Павел Баль участвует и в летних, и в зимних Играх?
Мужчина потерял ноги, когда работал на стройке и попал в тяжелое ДТП. Жена поддержала Павла и вдохновила его заниматься спортом.
Баль узнал об истории американки украинского происхождения Оксаны Мастерс, которая одновременно занималась лыжными гонками и велоспортом. Именно в этих дисциплинах начал тренироваться и он.
Купить гендбайк за 15 тысяч долларов было не под силу семье, поэтому Павел конструировал его сам. Впоследствии нашел спонсора и смог купить себе профессиональное оборудование.
И хотя дебютировал Баль на Паралимпиадах именно в зимних видах – лыжах и биатлоне – успех пришел к нему позже на Летних Играх.
Павел Баль на Зимней Паралимпиаде-2022 / фото с сайта ЛОВА
Как Павел Баль вошел в историю украинского параспорта?
В Париже в 2024 году Павлу удалось получить свою первую паралимпийскую награду – он финишировал третьим в шоссейной гонке на гендбайках в классе H5, где спортсмены управляют велосипедом руками в положении сидя или на коленях.
Как пишет "Суспільне Спорт", для Украины это была первая в истории медаль в этом виде паралимпийской программы.
Теперь цель Павла – снова стать первым в истории, но уже как медалист одновременно и летних, и зимних Игр. В Милане и Кортине он будет участвовать в гонках и биатлоне.
Что нужно знать о Паралимпийских играх-2026?
- Игры начнутся 6 марта, но Украина, как и ряд других стран, будет бойкотировать церемонию открытия из-за участия россиян и белорусов.
- Наша делегация состоит из 35 спортсменов – 25 паратлетов и 10 гайдов, которые будут сопровождать на дистанции участников соревнований с недостатками зрения.
- Такое представительство – рекордное в истории Украины на Зимних Паралимпиадах.