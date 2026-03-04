Мужчина имел непростую судьбу, но справился с вызовами и уже переписал историю украинского паралимпийского спорта. Сейчас он отправляется на свою третью Паралимпиаду за четыре года, пишет "Трибуна".

Почему Павел Баль участвует и в летних, и в зимних Играх?

Мужчина потерял ноги, когда работал на стройке и попал в тяжелое ДТП. Жена поддержала Павла и вдохновила его заниматься спортом.

Баль узнал об истории американки украинского происхождения Оксаны Мастерс, которая одновременно занималась лыжными гонками и велоспортом. Именно в этих дисциплинах начал тренироваться и он.

Купить гендбайк за 15 тысяч долларов было не под силу семье, поэтому Павел конструировал его сам. Впоследствии нашел спонсора и смог купить себе профессиональное оборудование.

И хотя дебютировал Баль на Паралимпиадах именно в зимних видах – лыжах и биатлоне – успех пришел к нему позже на Летних Играх.



Павел Баль на Зимней Паралимпиаде-2022 / фото с сайта ЛОВА

Как Павел Баль вошел в историю украинского параспорта?

В Париже в 2024 году Павлу удалось получить свою первую паралимпийскую награду – он финишировал третьим в шоссейной гонке на гендбайках в классе H5, где спортсмены управляют велосипедом руками в положении сидя или на коленях.

Как пишет "Суспільне Спорт", для Украины это была первая в истории медаль в этом виде паралимпийской программы.

Теперь цель Павла – снова стать первым в истории, но уже как медалист одновременно и летних, и зимних Игр. В Милане и Кортине он будет участвовать в гонках и биатлоне.

Что нужно знать о Паралимпийских играх-2026?