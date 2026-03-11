Немцы поставили на место и унизили россиян во время Паралимпиады: что произошло

Серебряные призеры Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн продемонстрировали солидарность с Украиной во время церемонии награждения. Спортсмены отказались почтить гимн и флаг России.

Паратлетка и ее помощник считают, что россиянам не место на международных соревнованиях, поэтому решили показать свою позицию, пишет Sportschau.

Что произошло на награждении россиян во время Паралимпиады?

В соревнованиях по лыжному спринту Линн Кацмайер, которая имеет поражение зрения, вместе со своим гайдом Флорианом Бауманном заняли второе место. Золото Паралимпиады досталось представителям страны-агрессора.

Во время церемонии награждения немецкий тандем решил, что не будет чествовать государственные символы страны-убийцы. На время исполнения российского гимна Кацмайер и Бауманн не сняли шапки, как это предусматривает протокол, а также отказались повернуться в сторону флагштока, на котором поднимали позорный триколор.

Уже после завершения торжественной части организаторы хотели, чтобы паратлеты сделали совместное фото на смартфон спонсора Игр. Однако немцы решительным движением показали, что не собираются этого делать.

Немецкие паратлеты отказываются от фото с россиянами – смотрите видео:

Что сказали немцы в поддержку Украины?

Кацмайер и Бауманн не скрывали, что их действия связаны с желанием выразить солидарность с нашей страной на фоне ужасных решений допустить россиян и белорусов к Паралимпиаде.

Четыре года назад в Пекине у нас состоялся замечательный обмен мнениями с украинцами. Мы хотели выразить свою солидарность с ними. Я просто не считаю правильным, что решение Международного паралимпийского комитета позволяет России соревноваться здесь под собственным флагом, с собственным гимном и с полным контингентом, тогда как украинцы также здесь,

– сказала Кацмайер.

На Паралимпиаде в Пекине четыре года назад Кацмаер была очень успешной: по данным Википедии, она выиграла сразу пять наград – два серебра в парабиатлоне и полный комплект наград в лыжных гонках.