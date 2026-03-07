Россиян освистали на открытии Паралимпиады-2026 на открытии Паралимпиады-2026

Впервые с 2014 года сборная России приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр под собственным флагом. Зрители на античной Арене в Вероне, где проходил Парад паратлетов, встретили команду страны-агрессора неприветливо.

Участие россиян фактически испортило праздник инклюзивного спорта, ведь заставило десятки стран, включая Украину, бойкотировать официальные мероприятия Паралимпиады. Похоже, итальянцы решили показать, что таким спортсменам они не рады, пишет RFI.

Как встречали россиян на церемонии открытия Паралимпийских игр?

К Паралимпийским играм были допущены шесть спортсменов-паралимпийцев из России и еще четыре из сателлита агрессора Беларуси.

Как отмечает France24, знаменосцами команды страны-убийцы были определены лыжница Анастасия Багиян и представитель России в горнолыжном спорте Алексей Бугаев.

Во время выхода россиян на античную Арену в Вероне зрители встречали команду оглушительным свистом и негативными возгласами.

Зато появление украинского флага вызвало длительные аплодисменты – хотя украинская делегация настаивала на том, чтобы украинский флаг не был показан на церемонии открытия и не появлялся в одном пространстве с российским триколором позора.

Ни один из украинских спортсменов или представителей официальной делегации на Параде паратлетов не появился. Официальный транслятор в Украине Общественное также проигнорировал церемонию в знак протеста против участия россиян в Паралимпиаде.

Что нужно знать о Паралимпийских играх-2026?