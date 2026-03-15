Сборная не участвовала в церемонии открытия на Арене в Вероне и требовала не использовать украинский флаг, но организаторы проигнорировали эту позицию. Так же бойкот распространяется и на церемонию закрытия на стадионе керлинга в Кортине д'Ампеццо, сообщает Укринформ.

Из-за позорного решения Паралимпийского комитета допустить Россию и Беларусь на соревнования под собственными флагами не только Украина, а еще представители 15 других стран проигнорировали церемонию открытия.

Во время Паралимпиады, по свидетельствам атлетов и руководства Национального паралимпийского комитета, организаторы демонстрировали откровенную дискриминацию и пренебрежение к украинской команде, запрещали вывешивание национальных символов, сборы команды в паралимпийском поселке, откровенно подыгрывали россиянам.

Поэтому было принято решение продолжать политику бойкота официальных мероприятий. На церемонии закрытия, которую будет принимать стадион керлинга в Кортина д'Ампеццо 15 марта, Украина не будет представлена.

Нет слов, что здесь происходило. Как здесь эти страны, которые продолжают войну до сих пор в Украине. Я не знаю, куда идет этот мир. У меня нет слов. Радость - это то, что нас поддерживают большинство стран, и говорят, что мы с Украиной. И мое желание такое: я не хочу соревноваться, чтобы были рядом спортсмены из стран-убийц, у меня нет желания,

– рассказал паралижник Григорий Вовчинский в комментарии Суспільне Спорт.

