К сожалению, Паралимпиада запомнится еще и возвращением к соревнованиям России и Беларуси. Это неприятное решение прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону.

Как Россия использует Паралимпиаду?

Накануне Игр Международный паралимпийский комитет принял решение снять все санкции с российского и белорусского спорта. Представители этих стран получили право принять участие в соревнованиях под своими флагами и гимнами.

Такое решение возмутило многих украинцев и наших партнеров за рубежом. Зеленский отметил, что, что Россия использует спорт для пропаганды своей военной кампании.

Участие в крупных спортивных событиях – это способ усилить свое влияние. Аудитория, к которой можно обратиться, очень большая. Именно поэтому России нужно, чтобы там был ее флаг, а также – победы. Она хочет показать, что она не изолирована. Это одна из их дезинформационных кампаний. Как этому противодействовать? Мы должны действовать против них теми инструментами, которые имеем. Мы поднимаем эту тему каждый раз, когда это уместно,

– заявил президент Украины.

Что сказал Зеленский о паралимпийцах?

Уже в первые дни зимней Паралимпиады украинские атлеты завоевали 10 наград и даже лидировали в медальном зачете. Владимир Зеленский отметил важность побед наших спортсменов на соревнованиях в Италии.

Мы пытаемся сплотить союзников против решений МОК и МПК, которые позволяют участие россиян. Наши спортсмены-ветераны на Паралимпийских играх очень сильны. Победы, которых они достигают, и медали, которые они привозят, важны не только для них, но и для Украины как государства. Они делают большое дело, ведь это также удар по россиянам. Надеюсь, мы победим,

– резюмировал Зеленский.

По итогам четырех игровых дней Украина занимает пятое место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026. На счету украинцев три "золота", два "серебра" и пять "бронз".

