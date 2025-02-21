Бывший соперник Усика дал прогноз на бой Паркер – Баколе

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде, состоится большое боксерское шоу. Одним из главных боев карда должно было стать противостояние Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF.

Однако британец не выйдет на ринг из-за болезни. Его срочно заменил Мартин Баколе, который проведет поединок с новозеландцем за статус обязательного претендента на чемпионский пояс Александра Усика по версии WBO.

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Прогноз от Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями относительно предстоящего поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN. Он считает, что Паркер будет фаворитом и спрогнозировал, какой план на эту битву выберет конголезец.

"Отдаю должное обоим ребятам за то, что они выйдут и устроят этот потрясающий бой, ведь это замечательный поединок, который организовали в последнюю минуту. Паркер должен победить, учитывая его опыт и то, что он прошел полный тренировочный лагерь, который был очень хорошим.

Баколе будет опасным в первой половине поединка. Я не удивлюсь, если он отнесется к этому бою как к четырехраундовому и пойдет вперед ради быстрой остановки. Ему будет очень сложно драться с Паркером все 12 раундов на коротком уведомлении. Однако это будет отличный бой", – сказал Беллью.

К слову. Этот бой посетит Александр Усик, который уже прибыл в Эр-Рияд. Существует вероятность, что по завершению поединка будет объявлен следующий соперник украинского чемпиона.

Отметим, что пояс IBF, которого не хватает Усику для статуса абсолюта, так и останется у "Динамита".