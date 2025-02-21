Куда пропал Баколе: Паркер провел забавную битву взглядов с промоутером Фьюри

Накануне боя с участием Джозефа Паркера и Мартина Баколе состоялась официальная церемония взвешивания и битва взглядов. Все бы хорошо, но важная процедура состоялась без африканского боксера.

В ночь с 22 на 23 февраля на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. В со-главном поединке встретятся Джозеф Паркер и Мартин Баколе, пишет 24 Канал.

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Уоррен толкнул Паркера на битве взглядов

В последнем медиасобытии недели состоялась церемония взвешивания и битва взглядов. На весах новозеландский боксер показал 121,1 килограмма. А вот Мартина Баколе организаторы шоу не дождались.

Из-за срочной замены больного Даниэля Дюбуа конголезец не успел прибыть в Эр-Рияд.

Поэтому на битву взглядов с Джозефом Паркером вышел Фрэнк Уоррен – глава промоутерской компании Queensberry Promotions. Он хорошо известен любителям бокса как промоутер Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Боксер и промоутер провели шуточную дуэль взглядов, во время которой Уоррен даже толкнул Паркера.

Видео битвы взглядов Паркера и Уоррена

Напомним, что бой с участием Джозефа Паркера и Мартина Баколе состоится в субботу, 22 февраля. На кону будет стоять пояс временного чемпиона WBO, которым владеет новозеландец. Кроме того, победитель поединка может стать соперником Александра Усика.