Паркер и Уордли в яркой рубке определили соперника Усика: результат боя

В субботу, 25 октября, на арене О2 в Лондоне состоялся бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Победитель противостояния бонусом получал поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Перед отчетным поединком безоговорочным фаворитом боя считался временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Из-за отказа Александра Усика он согласился на бой с непобежденным Фабио Уордли, пишет 24 Канал.

Кто стал победителем боя Паркер – Уордли?

Бой должен был стать промежуточным для новозеландца, который мечтал о встрече на ринге с Усиком. Однако все пошло не по плану.

Уже в конце первого раунда Паркер встряхнул Уордли, но не успел его добить. В следующей трехминутке соперники обменялись мощными ударами. 33-летний новозеландец понял, что легкой прогулки не будет.

Джозеф Паркер продолжал вести бой первым номером. Его удары были точнее, но он никак не мог досрочно остановить претендента. Уордли выдерживал натиск временного чемпиона и ожидал свой момент.

Неожиданная развязка произошла в 11-м раунде. Уордли зажал уставшего Паркера у канатов и продолжал его бомбардировать мощными ударами. Новозеландец едва держался на ногах и был близок к нокдауну.

Видео нокаута в бою Паркер – Уордли

Судья остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Уордли. Поединок в Лондоне завершился неожиданным апсетом непобежденного британца.

Джозеф Паркер (Новая Зеландия) – Фабио Уордли (Англия) – ТКО11

Видеообзор боя Паркер – Уордли

Кто стал соперником Усика?