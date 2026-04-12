Яйца подготовили соответствующие – белые и синие, в клубных цветах. Победителя определяли в двух раундах, рассказывает клубный ютуб Динамо.
Кто в Динамо лучше всего бьется яйцами?
Сформировались три пары противостояния – хавбек Владимир Бражко против голкипера Вячеслава Суркиса, Николай Шапаренко против Владислава Дубинчака и Руслан Нещерет против Константина Вивчаренко.
В итоге последняя пара разошлась ничьей, Шапаренко оказался лучшим, а Бражко проиграл обе дуэли сыну бывшего главы Федерации футбола.
Как Динамо "поздравило" болельщиков с Пасхой на поле?
- Как пишет сайт УПЛ, накануне киевляне потерпели первое в своей истории поражение от Металлиста 1925.
- Харьковская команда сенсационно обыграла действующего чемпиона благодаря голу Дениса Антюха.
- Динамо потерпело второе подряд поражение в чемпионате, в предыдущем туре они так же минимально проиграли львовским Карпатам.