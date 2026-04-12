12 апреля, 14:47
В Динамо показали битву яйцами: кто победил: кто победил
Основные тезисы
- Киевское Динамо устроило битву пасхальными яйцами среди игроков и персонала на Пасху, определив победителей в матчах между тремя парами.
- Динамо впервые в истории проиграло Металлисту 1925, потерпев второе подряд поражение в чемпионате.
К Пасхе киевское Динамо решило устроить среди игроков и персонала клуба традиционную забаву – битву пасхальными яйцами. Футболисты охотно проверили, кто имеет в этом деле лучшие навыки.
Яйца подготовили соответствующие – белые и синие, в клубных цветах. Победителя определяли в двух раундах, рассказывает клубный ютуб Динамо.
Кто в Динамо лучше всего бьется яйцами?
Сформировались три пары противостояния – хавбек Владимир Бражко против голкипера Вячеслава Суркиса, Николай Шапаренко против Владислава Дубинчака и Руслан Нещерет против Константина Вивчаренко.
В итоге последняя пара разошлась ничьей, Шапаренко оказался лучшим, а Бражко проиграл обе дуэли сыну бывшего главы Федерации футбола.
Как Динамо "поздравило" болельщиков с Пасхой на поле?
- Как пишет сайт УПЛ, накануне киевляне потерпели первое в своей истории поражение от Металлиста 1925.
- Харьковская команда сенсационно обыграла действующего чемпиона благодаря голу Дениса Антюха.
- Динамо потерпело второе подряд поражение в чемпионате, в предыдущем туре они так же минимально проиграли львовским Карпатам.