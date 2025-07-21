Молодая звезда испанского мотоспорта погиб в жуткой аварии

Во время аварии погиб 17-летний мотогонщик Пау Альсина. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

Пау Альсина, которого считали одной из самых перспективных звезд молодого поколения в испанском мотоспорте, умер утром 21 июля после тяжелой аварии на трассе MotorLand Aragón. Инцидент произошел во время тренировки, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Что известно о мотогонщике?

Во время тренировочного заезда, состоявшегося 20 июля, Пау слетел с мотоцикла и получил серьезную черепно-мозговую травму. Юношу немедленно доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Однако в понедельник утром он умер, иак и не придя в сознание.

Пау Альсина с детства был тесно связан с мотоспортом. Он начал тренировки в три года под руководством своего отца. Он представлял команду Team Estrella Galicia 0,0 и уже имел опыт выступлений на международном уровне. В рамках юниорского чемпионата мира JuniorGP Альсина дважды поднимался на подиум. Последний раз это произошло менее месяца назад, 29 июня, на этапе в Валлелунге.

Соболезнования семье Пау выразили власти Арагона, президент Каталонии Сальвадор Илия, а также команда спортсмена.

Напомним, что недавно на автодроме "Чайка" погиб украинский мотогонщик.