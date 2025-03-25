Звездный партнер Довбика по атаке Ромы выбыл до конца сезона

Римская Рома надолго потеряла одного из лидеров команды. Из-за травмы остаток сезона пропустит аргентинец Пауло Дибала.

Во вторник, 25 марта, аргентинский форвард Ромы Пауло Дибала отправился в Лондон на операцию. 31-летнего футболиста беспокоит поврежденное колено, пишет 24 Канал со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

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Кадровая проблема для Ромы

После операции Дибала останется на несколько дней в лондонской клинике, а затем вернется в Италию, где будет проходить реабилитацию. Медики прогнозируют, что аргентинец восстановится к началу следующего сезона.

Это означает, что Дибала не поможет Роме в последних матчах Серии А. Отметим, что форвард травмировался 16 марта во время поединка чемпионата Италии против Кальяри (1:0).

В текущем сезоне Дибала преимущественно играл второго форварда в паре с Довбиком. На счету звездного аргентинца 8 голов и 4 ассиста в 36 матчах за "джаллоросси".

Главному тренеру Ромы Клаудио Раньери придется поразмыслить, кем заменить опытного футболиста. В распоряжении итальянца из форвардов остались только Довбик и Шомурадов.

К слову. Артем Довбик из-за вирусного заболевания пропустил первый матч против Бельгии в Лиге наций. Нападающий вышел на замену во втором поединке, но не помог своей команде.

Ближайший матч Рома сыграет в субботу, 29 марта. В рамках 30 тура Серии А "волки" на выезде сыграют против Лечче. В турнирной таблице римляне занимают седьмое место, набрав 49 баллов. Команда Довбика ведет борьбу за место в еврокубках.