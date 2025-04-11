Паулу Фонсека не сдержал эмоций во время победного матча против Бреста и высказал свои мысли судье. За это его дисквалифицировали на 9 месяцев.

Читайте также Салах официально продлил контракт с Ливерпулем

Фонсека обжалует дисквалификацию

Слушания состоятся 6 мая, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Лиона.

Апелляция не будет означать приостановление наказания, поэтому португальский специалист будет продолжать оставаться вне тренерского кресла.

Справка. Из-за инцидента, бывшему тренеру Шахтера запрещено находиться в раздевалке до, во время и после матчей до 15 сентября 2025 года.

Отметим, что сейчас Лион занимает 5-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.