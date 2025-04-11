Паулу Фонсека не стримав емоцій під час переможного матчу проти Бреста і висловив свої думки судді. За це його дискваліфікували на 9 місяців.

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Фонсека оскаржить дискваліфікацію

Слухання відбудуться 6 травня, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Ліона.

Апеляція не означатиме призупинення покарання, тому португальський фахівець продовжуватиме залишатись поза тренерським кріслом.

Довідка. За інциденту, колишньому тренеру Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Відзначимо, що наразі Ліон посідає 5-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції.