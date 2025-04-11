11 апреля, 16:22
Экс-тренер Шахтера подал апелляцию относительно своей дисквалификации
Основні тези
- Главный тренер Лиона Паулу Фонсека подает апелляцию на свою 9-месячную дисквалификацию за поведение во время матча против Бреста.
- Слушания апелляции состоятся 6 мая, но наказание не будет приостановлено, и Фонсека останется вне тренерского кресла до завершения срока дисквалификации в сентябре 2025 года.
- Лион, который тренирует Фонсека, сейчас занимает 5-е место в чемпионате Франции.
Главный тренер Лиона Паулу Фонсека будет оспаривать свою дисквалификацию. Он уже обратился к CNOSF.
Паулу Фонсека не сдержал эмоций во время победного матча против Бреста и высказал свои мысли судье. За это его дисквалифицировали на 9 месяцев.
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Фонсека обжалует дисквалификацию
Слушания состоятся 6 мая, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Лиона.
Апелляция не будет означать приостановление наказания, поэтому португальский специалист будет продолжать оставаться вне тренерского кресла.
Справка. Из-за инцидента, бывшему тренеру Шахтера запрещено находиться в раздевалке до, во время и после матчей до 15 сентября 2025 года.
Отметим, что сейчас Лион занимает 5-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.