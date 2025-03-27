Украинский силач Павел Кордияка установил новый рекорд Гиннеса: впечатляющее видео

Невероятного результата на соревнованиях в Италии достиг львовский стронгмен Павел Кордияка. Самый сильный человек Украины 2020 установил новый мировой рекорд Гиннеса.

29-летний Павел Кордияка попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Украинский силач из Львова быстрее всех выполнил сложное упражнение с бревнами, пишет 24 Канал.

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Украинец вписал свое имя в "Книгу мировых рекордов Гиннеса"

По условиям соревнований нужно было последовательно поднять пять бревен весом от 100 до 180 килограммов, с шагом в 20 килограммов. Это сложное упражнение выполняется на скорость. Стронгмен должен последовательно поднять над головой каждое из бревен и сделать это как можно быстрее.

Лучше всего с задачей справился украинский стронгмен. Павел выполнил сложное упражнение за 40 секунд и установил новый мировой рекорд Гиннеса.

Видео с установления Кордиякой рекорда Гиннеса

После соревнований Павел опубликовал фотографию с сертификатом, который подтверждает установление мирового рекорда.

Павел Кордияка с сертификатом рекорда Гиннеса / фото из инстаграма стронгмена

Отметим, что Павел Кордияка начал заниматься стронгменом в 2014 году. С тех пор львовянин стал "Самым сильным человеком Украины-2020", абсолютным чемпионом Украины 2019 и 2020. В 2019 году стал победителем World Strongman games Uzbekistan.