29-річний Павло Кордіяка потрапив до "Книги рекордів Гіннеса". Український силач зі Львова найшвидше виконав складну вправу з колодами, пише 24 Канал.

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Українець вписав своє ім'я в "Книгу світових рекордів Гіннеса"

За умовами змагань потрібно було послідовно підняти п'ять колод вагою від 100 до 180 кілограмів, з кроком у 20 кілограмів. Ця складна вправа виконується на швидкість. Стронгмен повинен послідовно підняти над головою кожну з колод та зробити це якнайшвидше.

Найкраще із завданням впорався український стронгмен. Павло виконав складну вправу за 40 секунд та встановив новий світовий рекорд Гіннеса.

Відео зі встановлення Кордіякою рекорду Гіннеса

Після змагань Павло опублікував світлину із сертифікатом, який підтверджує встановлення світового рекорду.

Павло Кордіяка із сертифікатом рекорду Гіннеса / фото з інстаграму стронгмена

Зазначимо, що Павло Кордіяка розпочав займатися стронгменом у 2014 році. З того часу львів'янин став "Найсильнішою людиною України-2020", абсолютним чемпіоном України 2019 та 2020. У 2019 році став переможцем World Strongman games Uzbekistan.