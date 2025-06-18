Гвардиола подтвердил уход легенды Манчестер Сити из клуба

В сезоне-2024/2025 Джек Грилиш потерял статус ключевого игрока Манчестер Сити. В сети длительное время ходили слухи, что он покинет команду в конце текущей кампании.

Английский футболист Джек Грилиш покинет Манчестер Сити в ближайшее время. Это подтвердил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Грилиш покинет Манчестер Сити

Гвардиола намекнул, что английскому футболисту нужно перезагрузить свою карьеру.

Джек – исключительный игрок... но он должен играть. В течение последних двух сезонов он играл не так много, и теперь должен вернуться к регулярной игре, снова почувствовать бабочек в животе, когда играет каждые три дня, и снова показать то качество, которое он имеет,

– рассказал тренер Манчестер Сити.

Справка. В сезоне-2024/2025 Джек Грилиш 32 матча за Манчестер Сити, в которых забил три гола и отдал 5 результативных передач.

Отметим, что Пеп Гвардиола запланировал перестройку команды. На Джека Грилиша уже претендует Ньюкасл.