Джек Грилиш стал игроком Манчестер Сити в 2021 году. Сначала игрок показывал хорошие результаты в составе команды, однако впоследствии прекратил отмечаться стабильно удачной игрой, пишет 24 канал со ссылкой на Voetbal International.

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Гвардиола раскритиковал Грилиша

Наставник отметил, что футболисту придется конкурировать. Савио пребывает в лучшей форме, чем Джек, поэтому он выпускает в старте именно его. В частности испанский специалист хочет, чтобы Грилиш вернулся на прежний уровень, но пытается быть честным с собой.

Он может подумать, что это несправедливо. Хорошо, если он так думает, без проблем. Но он должен доказать мне, что заслуживает игрового времени. Каждый день, каждую неделю и каждый месяц,

– рассказал Пеп Гвардиола.

Справка. В сезоне-2024/2025 Джек Грилиш сыграл 19 матчей за Манчестер Сити, в которых отметился двумя результативными передачами.

Интересно, что горожане купили игрока за 120 миллионов евро.