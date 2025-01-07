Джек Гріліш став гравцем Манчестер Сіті у 2021 році. Спочатку гравець показував гарні результати у складі команди, однак згодом припинив відзначатися стабільно вдалою грою, пише 24 канал з посиланням на Voetbal International.

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Гвардіола розкритикував Гріліша

Наставник зазначив, що футболісту доведеться конкурувати. Савіо перебуває в кращій формі, ніж Джек, тому він випускає в старті саме його. Зокрема іспанський фахівець хоче, щоб Гріліш повернувся на колишній рівень, але намагається бути чесним з собою.

Він може подумати, що це несправедливо. Добре, якщо він так думає, без проблем. Але він має довести мені, що заслуговує на ігровий час. Кожен день, кожен тиждень і кожен місяць,

– розповів Пеп Гвардіола.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джек Гріліш зіграв 19 матчів за Манчестер Сіті, у яких відзначився двома результативними передачами.

Цікаво, що містяни купили гравця за 120 мільйонів євро.