"Даже пальцем не пошевелим": Гвардиола открыл душу, вспомнив войну в Украине

Пеп Гвардиола один из лучших тренеров в истории футбола. Он выиграл немало титулов, работая за это время с очень большим количеством людей в разных клубах.

Испанский специалист ответил на вопрос о сложности построения хороших отношений с футболистами. Он расширил эту тему во время рассуждений и высказался в целом о гуманности людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что сказал Гвардиола о войне в Украине?

Гвардиола заявил, что есть множество замечательных качеств у футболистов и персонала, с которыми он пересекался. Однако его смущает общее равнодушие людей к трагедиям и вооруженным конфликтам, которые происходят в других местах, вспомнив, в частности, войну России против Украины:

"С некоторыми игроками у меня были конфликты, но я понимаю, что в каждом человеке есть частичка человечности, даже если сегодня это не всегда заметно. Это не кажется очевидным из-за того, что происходит в Украине или Палестине – из-за нехватки человечности у всех нас, из-за того, что мы даже пальцем не пошевелим, чтобы что-то сделать в ответ на трагедию, которая происходит совсем рядом, пока мы просто играем.

Раньше это тоже было – Первая мировая война, Вторая мировая. Но тогда не было возможности это показать, все скрывалось. А теперь мы видим это вживую по телевидению, и все равно не реагируем, ничего не делаем, чтобы решить проблему".

К слову. Пеп Гвардиола начал тренерскую карьеру в 2007 году. Сейчас он имеет в своей коллекции уже 39 трофеев.

Напомним, что ранее испанский специалист тренировал Дмитрия Чигринского и Александра Зинченка. Сейчас ходят слухи, что Манчестер Сити может подписать третьего украинца в карьере Гвардиолы.