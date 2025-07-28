В этом поединке 105 минут на поле провела английская защитница Люси Бронз. После финального свистка она сделала откровенное заявление, которое шокировало многих ценителей футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Что сказала футболистка после матча?

Оказалось, что на турнире игрок выступала с травмой. Речь идет не о легком повреждении, а переломе, после чего она еще раз травмировалась уже на Евро.

Я фактически провела весь турнир с переломом большеберцовой кости, а потом травмировала колено другой ноги. Вот почему получила много похвалы от девушек после игры со Швецией, поскольку я очень страдала. Если это то, что нужно, чтобы играть за Англию, я это сделаю, хоть и очень больно,

– сказала Бронз.

Отметим, на чемпионате Европы футболистка Челси все шесть матчей выходила в стартовом составе. В них она отметилась одним забитым мячом, суммарно проведя на поле 598 минут (в трех поединках были овертаймы).

Справка. Люси Бронз дважды признавали лучшей футболисткой года по версии BBC (2018, 2020). В 2019 году она стала первой англичанкой, которая получила аналогичное признание от УЕФА.

Напомним, что накануне другая английская футболистка Мадлен Райт поразила подписчиков пикантным фото.