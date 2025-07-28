У цьому поєдинку 105 хвилин на полі провела англійська захисниця Люсі Бронз. Після фінального свистка вона зробила відверту заяву, яка шокувала багатьох поціновувачів футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Що сказала футболістка після матчу?

Виявилося, що на турнірі гравчиня виступала з травмою. Йдеться не про легке пошкодження, а перелом, після чого вона ще раз травмувалася вже на Євро.

Я фактично провела весь турнір з переломом великогомілкової кістки, а потім травмувала коліно іншої ноги. Ось чому отримала багато похвали від дівчат після гри зі Швецією, оскільки я дуже страждала. Якщо це те, що потрібно, щоб грати за Англію, я це зроблю, хоч і дуже боляче,

– сказала Бронз.

Зазначимо, на чемпіонаті Європи футболістка Челсі всі шість матчів виходила у стартовому складі. У них вона відзначилася одним забитим м’ячем, сумарно провівши на полі 598 хвилин (у трьох поєдинках були овертайми).

Довідка. Люсі Бронз двічі визнавали найкращою футболісткою року за версією BBC (2018, 2020). У 2019 році вона стала першою англійкою, яка отримала аналогічне визнання від УЄФА.

Нагадаємо, що напередодні інша англійська футболістка Мадлен Райт вразила підписників пікантним фото.