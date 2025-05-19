Легендарный вратарь объявил о завершении карьеры: он выигрывал Евро-2012 в Украине

Испанский голкипер Пепе Рейна один из немногих действующих футболистов, который начинал игровую карьеру еще в XX веке. В возрасте 42 лет он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Вратарь итальянского Комо заявил, что нынешний сезон станет последним для него в роли игрока. Его взрослая карьера длилась четверть века.

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Конец невероятной карьеры

Рейна анонсировал, что свой последний матч он проведет 23 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca. Это будет игра против Интера в 38 туре Серии А.

Очень прекрасная карьера завершилась. Я решил уйти на пенсию еще в январе, когда в клуб пришел новый вратарь, и я почувствовал себя отодвинутым на второй план. В тот момент я сказал жене: "Думаю, время пришло". Я чувствую себя чрезвычайно счастливым, когда оглядываюсь назад и вспоминаю все, что пережил. Последний матч? Я предпочитаю не думать о том, что я буду чувствовать. Надеть в последний раз перчатки будет особым моментом,

– заявил испанец.

Отметим, что игровую карьеру Пепе Рейна начинал в составе Барселоны. Он выступал также за Ливерпуль, Наполи, Милан, Баварию, Астон Виллу, Лацио и Вильяреал. В прошлом году перешел в Комо по приглашению наставника "лариджани" Сеска Фабрегаса, с которым играл вместе в составе сборной Испании.

Справка. Всего на профессиональном уровню Рейна провел почти 1000 матчей. Он добыл 11 трофеев, в частности, становился победителем ЧМ-2010, а также дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).

В нынешнем сезоне опытный испанец 12 раз выходил на поле. Он дважды оставлял свои ворота "сухими" и помог Комо в дебютном сезоне в Серии А занять десятое место.

Напомним, что накануне еще один звездный испанский футболист намекнул, что скоро может повесить бутсы на гвоздь.