Хоккеиста Франции отстранили на Олимпиаде: теперь его ждет еще и суд

Хоккеист Пьер Кринон 15 февраля был удален за драку во время матча Франция –Канада на Олимпиаде в Милане. Он предстанет перед судом в Гренобле (Франция) за нападение на вратаря из Анже, которое произошло в прошлом году.

Кринон должен предстать перед судом за инцидент с Мэттом О'Коннором, который произошел в ноябре 2025 года. Сначала французская система правосудия закрыла дело, однако из-за поведения игрока в минувшие выходные решила его возобновить, сообщает TF1 Info.

Какие детали относительно суда Пьера Кринона?

Хоккеист ударил вратаря Мэтта О'Коннора из Анже во время матча Лиги Магнус, что привело к травме глаза у соперника.

Сначала прокуратура Гренобля решила закрыть дело без дальнейших действий, поскольку были применены дисциплинарные санкции, а Пьер Кринон был дисквалифицирован на семь матчей.

Но впоследствии дело возобновили из-за повторного нарушения, которое игрок допустил на прошлой неделе во время хоккейного матча Олимпиады.

Как Пьер Кринон получил дисквалификацию?

Мужская сборная Франции по хоккею завершила групповой этап Олимпиады на последнем месте в квартете А. В заключительном матче французы проиграли Канаде со счетом 2:10, оставшись без очков после трех игр.

Национальная федерация отстранила Пьера Кринона от матчей до конца олимпийского турнира. Решение связано с потасовкой, которую он устроил с канадским нападающим Томом Уилсоном за семь минут до завершения игры, сообщает Общественное Спорт.

Арбитры оштрафовали обоих игроков двумя минутами за грубость и удалили их до конца матча, поскольку драки строго запрещены правилами Международной федерации хоккея на Олимпийских играх.

Дисциплинарный комитет не применил к игрокам дополнительных дисквалификаций.

Французская федерация хоккея провела собственное расследование и установила, что поведение Кринона во время выхода с ледовой площадки противоречило этическим нормам делегации.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал инцидент, отметив, что драки в НХЛ привычны, а для Уилсона это не первый случай, когда он становится на защиту партнеров по команде

Мы привыкли к гораздо худшим ситуациям, поэтому в общем контексте это было довольно безобидным решением. Защищать своих товарищей по команде – для него это не сложно,

– отметил Джон Купер.

Что известно о хоккее на Олимпиаде-2026?

В мужском турнире играют 12 сборных. В групповом этапе сильными были такие команды, как Канада, США, Словакия и Финляндия, которые напрямую пробились в четвертьфиналы.

Например, Финляндия одержала разгромную победу над Италией со счетом 11:0, что стало одной из самых ярких в турнире.

Добавим, что это впервые с 2014 года на Олимпиаде играют хоккеисты из Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 18 февраля, стартует 1/4 финала плей-офф чемпионата:

13:10 – Словакия – Германия

17:40 – Канада – Чехия

19:10 – Финляндия – Швейцария

22:10 – США – Швеция