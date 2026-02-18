Хоккеиста Франции отстранили на Олимпиаде: теперь его ждет еще и суд
- Пьер Кринон предстанет перед судом в Гренобле за нападение на вратаря Мэтта О'Коннора, что повлекло травму глаза.
- Французская федерация хоккея отстранила Кринона на Олимпиаде после инцидента с канадским нападающим Томом Уилсоном.
Хоккеист Пьер Кринон 15 февраля был удален за драку во время матча Франция –Канада на Олимпиаде в Милане. Он предстанет перед судом в Гренобле (Франция) за нападение на вратаря из Анже, которое произошло в прошлом году.
Кринон должен предстать перед судом за инцидент с Мэттом О'Коннором, который произошел в ноябре 2025 года. Сначала французская система правосудия закрыла дело, однако из-за поведения игрока в минувшие выходные решила его возобновить, сообщает TF1 Info.
Смотрите также Хоккейный турнир на Олимпийских играх-2026: что нужно знать о плей-офф
Какие детали относительно суда Пьера Кринона?
Хоккеист ударил вратаря Мэтта О'Коннора из Анже во время матча Лиги Магнус, что привело к травме глаза у соперника.
Сначала прокуратура Гренобля решила закрыть дело без дальнейших действий, поскольку были применены дисциплинарные санкции, а Пьер Кринон был дисквалифицирован на семь матчей.
Но впоследствии дело возобновили из-за повторного нарушения, которое игрок допустил на прошлой неделе во время хоккейного матча Олимпиады.
Как Пьер Кринон получил дисквалификацию?
Мужская сборная Франции по хоккею завершила групповой этап Олимпиады на последнем месте в квартете А. В заключительном матче французы проиграли Канаде со счетом 2:10, оставшись без очков после трех игр.
Национальная федерация отстранила Пьера Кринона от матчей до конца олимпийского турнира. Решение связано с потасовкой, которую он устроил с канадским нападающим Томом Уилсоном за семь минут до завершения игры, сообщает Общественное Спорт.
Арбитры оштрафовали обоих игроков двумя минутами за грубость и удалили их до конца матча, поскольку драки строго запрещены правилами Международной федерации хоккея на Олимпийских играх.
Дисциплинарный комитет не применил к игрокам дополнительных дисквалификаций.
Французская федерация хоккея провела собственное расследование и установила, что поведение Кринона во время выхода с ледовой площадки противоречило этическим нормам делегации.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал инцидент, отметив, что драки в НХЛ привычны, а для Уилсона это не первый случай, когда он становится на защиту партнеров по команде
Мы привыкли к гораздо худшим ситуациям, поэтому в общем контексте это было довольно безобидным решением. Защищать своих товарищей по команде – для него это не сложно,
– отметил Джон Купер.
Что известно о хоккее на Олимпиаде-2026?
- В мужском турнире играют 12 сборных. В групповом этапе сильными были такие команды, как Канада, США, Словакия и Финляндия, которые напрямую пробились в четвертьфиналы.
- Например, Финляндия одержала разгромную победу над Италией со счетом 11:0, что стало одной из самых ярких в турнире.
- Добавим, что это впервые с 2014 года на Олимпиаде играют хоккеисты из Национальной хоккейной лиги.
- Сегодня, 18 февраля, стартует 1/4 финала плей-офф чемпионата:
13:10 – Словакия – Германия
17:40 – Канада – Чехия
19:10 – Финляндия – Швейцария
22:10 – США – Швеция
- Напомним, что на предыдущей Олимпиаде-2022 в Пекине золотую медаль завоевали финские хоккеисты.