Крінон має постати перед судом за інцидент з Меттом О'Коннором, який стався у листопаді 2025 року. Спочатку французька система правосуддя закрила справу, проте через поведінку гравця минулими вихідними вирішила її відновити, повідомляє TF1 Info.

Які деталі стосовно суду П'єра Крінона?

Хокеїст ударив воротаря Метта О'Коннора з Анже під час матчу Ліги Магнус, що призвело до травми ока в суперника.

Спочатку прокуратура Гренобля вирішила закрити справу без подальших дій, оскільки було застосовано дисциплінарні санкції, а П'єр Крінон був дискваліфікований на сім матчів.

Але згодом справу поновили через повторне порушення, яке гравець допустив минулого тижня під час хокейного матчу Олімпіади.

Як П'єр Крінон отримав дискваліфікацію?

Чоловіча збірна Франції з хокею завершила груповий етап Олімпіади на останньому місці у квартеті А. У заключному матчі французи програли Канаді з рахунком 2:10, залишившись без очок після трьох ігор.

Національна федерація відсторонила П'єра Крінона від матчів до кінця олімпійського турніру. Рішення пов'язане з сутичкою, яку він влаштував із канадським нападником Томом Вілсоном за сім хвилин до завершення гри, повідомляє Суспільне Спорт.

Арбітри оштрафували обох гравців двома хвилинами за грубість та вилучили їх до кінця матчу, оскільки бійки суворо заборонені правилами Міжнародної федерації хокею на Олімпійських іграх.

Дисциплінарний комітет не застосував до гравців додаткових дискваліфікацій.

Французька федерація хокею провела власне розслідування і встановила, що поведінка Крінона під час виходу з льодового майданчика суперечила етичним нормам делегації.

Головний тренер збірної Канади Джон Купер прокоментував інцидент, зазначивши, що бійки в НХЛ звичні, а для Вілсона це не перший випадок, коли він стає на захист партнерів по команді

Ми звикли до набагато гірших ситуацій, тому в загальному контексті це було досить нешкідливим рішенням. Захищати своїх товаришів по команді – для нього це не складно,

– зазначив Джон Купер.

Що відомо про хокей на Олімпіаді-2026?

У чоловічому турнірі грають 12 збірних. У груповому етапі сильними були такі команди, як Канада, США, Словаччина та Фінляндія, які напряму пробилися до чвертьфіналів.

Наприклад, Фінляндія здобула розгромну перемогу над Італією з рахунком 11:0, що стало однією з найяскравіших у турнірі.

Додамо, що це вперше з 2014 року на Олімпіаді грають хокеїсти з Національної хокейної ліги.

Сьогодні, 18 лютого, стартує 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату:

13:10 – Словаччина – Німеччина

17:40 – Канада – Чехія

19:10 – Фінляндія – Швейцарія

22:10 – США – Швеція