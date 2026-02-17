Втім для багатьох фанатів найбільший інтерес викликають змагання з хокею. Особливо гарячою обіцяє бути розв'язка у чоловічому турнірі, повідомляє 24 Канал.

До теми Господарі Олімпіади зганьбилися у хокеї: зазнали рекордної поразки у 21-му столітті

Який формат олімпійського турніру з хокею?

Участь у турнірі приймають 12 збірних. Сім з них отримали путівки на Олімпіаду в якості найкращих за рейтингом збірних світу, ще чотири дістались переможцям кваліфікаційних груп.

Останній же слот в турнірі дістався країні-госпдарці Італії. На жаль, Україна не змогла потрапити на турнір, набравши у кваліфікаційній групі 0 балів проти Латвії, Франції та Словенії.

На груповій стадії команди розділились на три квартети, де боролись за пряме потрапляння в 1/4 фіналу. Формат олімпійського турніру передбачав, що всі команди виходять з групи у плей-оф.

Головні фаворити турніру США та Канада очікувано виграли всі матчі та напряму вийшли у чвертьфінал. Переможцем ще однієї групи дещо неочікувано стала збірна Словаччини.



Підсумки групової стадії олімпійського турніру-2026 / скріншот з сайту flashscore

Вона разом із фінами (найкраще з других місць) також пройшли одразу в 1/4 фіналу. Всі інші команди гратимуть у 1/8 фіналу за право стати суперниками США, Канади, Словаччини та Фінляндії.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

17 лютого, 13:10. Німеччина – Франція

Швейцарія – Італія 17 лютого, 17:40. Чехія – Данія

Розклад матчів 1/4 фіналу:

18 лютого, 13:10. Словаччина – Німеччина / Франція

Канада – Чехія / Данія 18 лютого, 19:10. Фінляндія – Швейцарія / Італія

Хто найбільше вигавав зимові Олімпіади?

Зазначимо, що за весь час було проведено 25 олімпійських хокейних турнірів серед чоловіків. Гегемоно можна назвати збірну Канади, яка аж 16 разів брала медалі.

З них 9 комплектів були золотими і за цим показником Канада є лідером. На два "золота" відстає збірна СРСР, яка вже давно не існує. Інші ж команди тріумфували менше трьох разів.

Рекордсмени з перемог у хокеї на ОІ:

Канада – 9

СРСР – 7

США – 2

Швеція – 2

Фінляндія – 1

Чехія – 1

Велика Британія – 1

Об'єднана збірна – 1

Нейтральні атлети з Росії – 1

Варто сказати, що по одному разу "золото" здобували збірні без приналежності до країн. У 1992 році переможницею стала Об'єднана збірна, сформована з представників країн-вихідців з СРСР. А у 2018-му перемогу здобула збірна нейтральних атлетів з Росії.

Де дивитися хокей на Олімпіаді-2026?

До слова, Україна лише один раз брала участь у хокейному турнірі на Олімпіаді. У 2002 році наша команда не змогла вийти у плей-оф, посівши друге місце у групі з Білоруссю, Швейцарією та Францією.

Всі матчі хокейного турніру на Олімпіаді доступні на платформах Суспільного, яке є офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор. Матчі сожна побачити на каналі Суспільне Спорт, а також однойменних ютуб-каналі та сайті.