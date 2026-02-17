Втім для багатьох фанатів найбільший інтерес викликають змагання з хокею. Особливо гарячою обіцяє бути розв'язка у чоловічому турнірі, повідомляє 24 Канал.
До теми Господарі Олімпіади зганьбилися у хокеї: зазнали рекордної поразки у 21-му столітті
Який формат олімпійського турніру з хокею?
Участь у турнірі приймають 12 збірних. Сім з них отримали путівки на Олімпіаду в якості найкращих за рейтингом збірних світу, ще чотири дістались переможцям кваліфікаційних груп.
Останній же слот в турнірі дістався країні-госпдарці Італії. На жаль, Україна не змогла потрапити на турнір, набравши у кваліфікаційній групі 0 балів проти Латвії, Франції та Словенії.
На груповій стадії команди розділились на три квартети, де боролись за пряме потрапляння в 1/4 фіналу. Формат олімпійського турніру передбачав, що всі команди виходять з групи у плей-оф.
Головні фаворити турніру США та Канада очікувано виграли всі матчі та напряму вийшли у чвертьфінал. Переможцем ще однієї групи дещо неочікувано стала збірна Словаччини.
Підсумки групової стадії олімпійського турніру-2026 / скріншот з сайту flashscore
Вона разом із фінами (найкраще з других місць) також пройшли одразу в 1/4 фіналу. Всі інші команди гратимуть у 1/8 фіналу за право стати суперниками США, Канади, Словаччини та Фінляндії.
Розклад матчів 1/8 фіналу:
- 17 лютого, 13:10. Німеччина – Франція
- 17 лютого, 13:10. Швейцарія – Італія
- 17 лютого, 17:40. Чехія – Данія
- 17 лютого, 22:10. Швеція – Латвія
Розклад матчів 1/4 фіналу:
- 18 лютого, 13:10. Словаччина – Німеччина / Франція
- 18 лютого, 17:40. Канада – Чехія / Данія
- 18 лютого, 19:10. Фінляндія – Швейцарія / Італія
- 18 лютого, 22:10. США – Швеція / Латвія
Хто найбільше вигавав зимові Олімпіади?
Зазначимо, що за весь час було проведено 25 олімпійських хокейних турнірів серед чоловіків. Гегемоно можна назвати збірну Канади, яка аж 16 разів брала медалі.
З них 9 комплектів були золотими і за цим показником Канада є лідером. На два "золота" відстає збірна СРСР, яка вже давно не існує. Інші ж команди тріумфували менше трьох разів.
Рекордсмени з перемог у хокеї на ОІ:
- Канада – 9
- СРСР – 7
- США – 2
- Швеція – 2
- Фінляндія – 1
- Чехія – 1
- Велика Британія – 1
- Об'єднана збірна – 1
- Нейтральні атлети з Росії – 1
Варто сказати, що по одному разу "золото" здобували збірні без приналежності до країн. У 1992 році переможницею стала Об'єднана збірна, сформована з представників країн-вихідців з СРСР. А у 2018-му перемогу здобула збірна нейтральних атлетів з Росії.
Де дивитися хокей на Олімпіаді-2026?
До слова, Україна лише один раз брала участь у хокейному турнірі на Олімпіаді. У 2002 році наша команда не змогла вийти у плей-оф, посівши друге місце у групі з Білоруссю, Швейцарією та Францією.
Всі матчі хокейного турніру на Олімпіаді доступні на платформах Суспільного, яке є офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор. Матчі сожна побачити на каналі Суспільне Спорт, а також однойменних ютуб-каналі та сайті.