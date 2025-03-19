Я же не г***он, – одиозный президент клуба УПЛ назвал дату завершения войны
- Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк поделился прогнозом относительно завершения войны между Украиной и Россией, указав, что это может произойти между концом весны и серединой лета.
- Поворознюк заявил, что владеет конфиденциальной информацией, но не раскрыл источники, подчеркивая, что не будет рассказывать об информации из Вашингтона.
Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк поделился прогнозом относительно завершения войны между Украиной и Россией. Скандальный бизнесмен сообщил, что имеет надежные источники информации.
Сложный разговор между президентами Украины и США дал надежду на возможное завершение войны. Президент Ингульца Александр Поворознюк не остался в стороне темы номер один в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал бизнесмена.
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Еще один мощный инсайдер
Эпатажный президент Ингульца сообщил, что владеет конфиденциальной информацией о подписании мирного соглашения. При этом он провел параллель с другим известным инсайдером.
"Есть информация, которая не выходит на публику, но я же не г***он. Прошу не запекать, это не мат, это фамилия.
Так пусть понимает, что это фамилия. Г***он. Это не мат. Я же не г***он и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали. Я этого не буду.
Той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем. И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину", – рассказал Поворознюк.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин всеми средствами пытается затянуть заключение мирного соглашения. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп поможет достичь длительного мира уже в 2025 году.
К слову, недавно появилась информация, что президент Ингульца Александр Поворознюк пытался сдать одного из своих футболистов работникам ТЦК.