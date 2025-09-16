Экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при попытке незаконного пересечения границы: что произошло
- Бывшего вратаря Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы.
- Футболист пытался выехать из Украины в Молдову вместе с тремя мужчинами и ребенком.
- Сейчас Рудько мобилизован в ряды ВСУ.
Бывший кипер сборной Украины Артур Рудько оказался в неприятной ситуации. Футболиста задержали при попытке бегства из Украины.
Некоторые спортсмены не чураются нелегальных способов бежать из Украины во время военного положения. Очередная подобная ситуация произошла на днях, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportArena.
По теме Ракицкий заговорил на украинском: игрок эмоционально рассказал об игре в России и войне в Украине
Кого поймали пограничники?
В громкий скандал попал украинский вратарь Артур Рудько. В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо мужчин и 4-летний ребенок. Одним из них как раз и был футболист.
Интересно, что сына одного из уклонистов взяли с собой сознательно. Все для того, чтобы правоохранители пропустили машину. Мать мальчика дала согласие на такую аферу. Инцидент произошел 3 сентября.
Артур Рудько (первый справа возле машины) задержан пограничниками / фото ГПСУ
Переход планировался на приднестровском сегменте границы между Украиной и Молдовой. Каждый из уклонистов должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте за помощь в незаконном выезде.
Как сообщает источник, сейчас Рудько проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ. Зато ребенка доставили к маме, а на мужчин составили админпротокол.
Карьера Артура Рудько
- В прошлом сезоне 33-летний кипер выступал за Черноморец, проведя 26 матчей.
- Летом Рудько стал свободным агентом и признавался, что имел предложения из Израиля, Кипра и Азербайджана.
- До этого Артур запомнился выступлениями за Говерлу, Динамо, Пафос, Металлист, Лех и Шахтер.
- В составе киевлян и донетчан вратарь выиграл по одному чемпионству УПЛ.
- Кроме того, игрок провел два матча за молодежную сборную Украины и вызывался в национальную команду.
- К слову, прошлого года в похожий скандал попал другой вратарь Денис Шелихов, который незаконно переплыл Тису.