Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане станут девятыми для Украины в независимой истории. За более чем три десятилетия участия в главных спортивных соревнованиях наши спортсмены завоевали 9 медалей.

Многие люди считают, что Оксана Баюл стала первой олимпийской медалисткой в истории независимой Украины, получив "золото" на Играх в Лиллехаммере в 1994 году. Однако мало кто знает о настоящей обладательнице дебютной награды на этой Олимпиаде – рассказываем о ней в материале 24 Канала.

Кто стала первой обладательницей олимпийской медали в истории Украины?

Исторический успех на Зимних Олимпийских играх-1994 в Лиллехаммере осуществила украинская биатлонистка Валентина Цербе-Несина, которая завоевала бронзовую награду.

23 февраля 1994 года Валентина Цербе финишировала третьей в женском спринте на 7,5 км – это была первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх как независимого государства.

Бронзовый триумф Валентины Цербе: смотрите видео

Спринт выдался невероятно напряженным: Цербе уступила лишь 1,2 секунды канадке Мириам Бедар и 0,1 секунды белоруске Светлане Парамигиной.

Воспоминания Валентины о тех Играх передает "Футбол 24": тогда Цербе была не в фаворитах, а участие в спринте для биатлонистки стало неожиданностью – ее включили в стартовый список буквально в последний момент, но она метко стреляла и провела безупречную гонку.

Эпическая история медали

Уникальность ее триумфа заключается не только в спортивном достижении, но и в трудностях перед соревнованием: Цербе выходила на трассу без собственных лыж и в чужой экипировке, а до того все еще восстанавливалась после травмы и не была среди основных участниц команды.

После финиша Валентина получила телеграмму поддержки от своего мужа, который в то время находился в госпитале – короткое слово "Поздравляю" стало для нее мощным моральным импульсом.



Валентина Цербе-Несина / Фото из архива биатлонистки

Кто такая Валентина Цербе?

Валентина Цербе-Несина родилась 8 января 1969 года в селе Полесское Коростенского района Житомирской области.

После окончания Житомирского механического техникума механической обработки древесины работала на Прилуцком мебельном комбинате контролером отдела технического контроля. С 1992 года до 1999 года была спортивным инструктором на контрактной основе штатной сборной команды Украины по биатлону.

Триумф на Олимпиаде в Лиллехаммере – не единственное большое спортивное достижение в карьере Валентины. Биатлонистка дважды завоевывала бронзовые награды на чемпионатах мира – в 1996 и 1997 годах. Неоднократно поднималась на подиумы этапов Кубка мира и Европы.

Жизнь после спорта