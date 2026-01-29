Не всі знають, що спортсменка із Житомирщини стала першою призеркою Олімпіади в історії України

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані стануть дев’ятими для України в незалежній історії. За понад три десятиліття участі у головних спортивних змаганнях наші спортсмени вибороли 9 медалей.

Багато людей вважають, що Оксана Баюл стала першою олімпійською медалісткою в історії незалежної України, здобувши "золото" на Іграх у Ліллехаммері в 1994 році. Однак мало хто знає про справжню володарку дебютної нагороди на цій Олімпіаді – розповідаємо про неї у матеріалі 24 Каналу.

Хто стала першою володаркою олімпійської медалі в історії України?

Історичний успіх на Зимових Олімпійських іграх-1994 у Ліллехаммері здійснила українська біатлоністка Валентина Цербе-Несіна, яка виборола бронзову нагороду.

23 лютого 1994 року Валентина Цербе фінішувала третьою у жіночому спринті на 7,5 км – це була перша медаль збірної України на Олімпійських іграх як незалежної держави.

Бронзовий тріумф Валентини Цербе: дивіться відео

Спринт видався неймовірно напруженим: Цербе поступилась лише 1,2 секунди канадці Міріам Бедар та 0,1 секунди білорусці Світлані Парамигіній.

Спогади Валентини про ті Ігри передає "Футбол 24": тоді Цербе була не в фаворитах, а участь у спринті для біатлоністки стала несподіванкою – її включили в стартовий список буквально в останній момент, але вона влучно стріляла та провела бездоганну гонку.

Епічна історія медалі

Унікальність її тріумфу полягає не тільки у спортивному досягненні, а й у труднощах перед змаганням: Цербе виходила на трасу без власних лиж та у чужому екіпіруванні, а до того все ще відновлювалася після травми й не була серед основних учасниць команди.

Після фінішу Валентина отримала телеграму підтримки від свого чоловіка, який у той час перебував у госпіталі – коротке слово "Вітаю" стало для неї потужним моральним імпульсом.



Валентина Цербе-Несіна / Фото з архіву біатлоністки

Хто така Валентина Цербе?

Валентина Цербе-Несіна народилась 8 січня 1969 року в селі Поліське Коростенського району Житомирській області.

Після закінчення Житомирського механічного технікуму механічної обробки деревини працювала на Прилуцькому меблевому комбінаті контролером відділу технічного контролю. З 1992 року до 1999 року була спортивним інструктором на контрактній основі штатної збірної команди України з біатлону.

Тріумф на Олімпіаді в Ліллехаммері – не єдине велике спортивне досягнення в кар’єрі Валентини. Біатлоністка двічі виборювала бронзові нагороди на чемпіонатах світу – у 1996 та 1997 роках. Неодноразово піднімалася на подіуми етапів Кубка світу та Європи.

Життя після спорту