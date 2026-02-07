Франческа стала главной героиней конькобежных соревнований в первый медальный день Олимпиады. Спортсменка является родственницей легендарной актрисы Джины Лоллобриджиды, которую называли "самой красивой женщиной" и "иконой" мирового кино, передает 24 Канал.

Как Италия боролась за первое олимпийское золото?

Лоллобриджида выиграла женский забег на 3000 метров, установив новый олимпийский рекорд – 3:54,28, информирует Olympics.com.

Победный забег Франчески: смотрите видео

Она улучшила предыдущее достижение легендарной нидерландки Ирен Схаутен более чем на две с половиной секунды.

Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, бронза досталась канадке Валери Мальте.

Легендарная родственница Лоллобриджиды

Франческа Лоллобриджида является двоюродной племянницей покойной Джины Лоллобриджиды, одной из самых известных европейских актрис прошлого века и звезды Золотого века Голливуда, которую в медиа называли "самой красивой женщиной в мире".

Особенно символично, что золотую медаль Франческа завоевала в день своего рождения, сделав себе лучший подарок в карьере. Для спортсменки это первое олимпийское золото после бронзы и серебра на Играх-2022 в Пекине.

Что нужно знать об Олимпийских играх-2026?